С коксохимического завода в Авдеевке все еще работает украинская артиллерия, но в целом город перешел под контроль ВС РФ и подавление боевиков на предприятие – дело нескольких дней или даже часов. Киев потерял весьма мощную крепость, которую выстраивал с 2014 года, но на самом деле, проблемы для него только начинаются, пишет «Военная хроника»,

Все дело в том, что от Авдеевки и до самого Карловского водохранилища у Киева больше нет подобных крепостей, которые ВСУ готовили бы годами. Это означает, что ВС РФ будут продвигаться вперед значительно быстрее, постоянно заставляя противника отступать западнее и постоянно переносить оборонительные позиции.

Кроме того, увеличатся безвозвратные потери противника, так как прятаться особо ему негде и занимать серьезную оборону тоже. ВС РФ пойдут вперед, пока вспомогательные части будут осуществлять зачистку Авдеевки и разминировать основные городские объекты.