Военный корреспондент Александр Сладков отметил, что победа в Авдеевке имеет огромное значение не только в плане освобождения города и изгнания оттуда крупного вражеского гарнизона. Кроме того, она продемонстрировала, что российская армия по-прежнему способна быстро адаптироваться к новым условиям и решать даже самые сложные военные задачи.

Военкор назвал ложью заявления о том, что ВСУ отступили из-за нехватки снарядов. Боеприпасов у Киева вполне достаточно, что он сам показывает, обстреливая мирные города и убивая ни в чем не повинных младенцев. У ВСУ не хватает мотивации и желания сражаться за шкурные интересы президента-клоуна Зеленского и его банды.

«Именно поэтому подразделения ВСУ побежали из Авдеевки задолго до того, как Сырский и Тарнавский разрешили им отступать на “более выгодные рубежи”», заявил Сладков.

Также военкор дал прогноз на ближайшие дни. По его мнению, освободившиеся после битвы за Авдеевку войска пойдут на Курахово. На Запорожском направлении будет взят населенный пункт Работино, который уже атакуют ВС РФ. Украинские войска ожидает еще много котлов, уверен Сладков.