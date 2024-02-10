Логистика украинских ВС в Авдеевке превратилась в большой «пирог», который разрезают на части российские войска. Военный корреспондент Андрей Руденко пояснил, что это необходимо для разделения сил противника, а также для полной блокировки их снабжения, передает портал News.ru.

Об Авдеевке говорил и бывший комбат «Востока» Александр Ходаковский. Он отметил схожесть ситуации в городе с Мариуполем, где боевики ВСУ оказались заперты на комбинате «Азовсталь». В Авдеевке они скорее всего будут заблокированы на коксохимическом заводе, поэтому единственно верное решение для Украины сейчас – вывести свои войска из города.

Телеграм-канал Mash ранее писал, что боевики ВСУ фактически находятся в огневом котле в Авдеевке. У них еще остаются шансы выйти из города, но пока командование продолжает требовать «удерживать» населенный пункт. В итоге это приведет к повторению Мариуполя и Артемовска.