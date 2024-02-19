Военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал в своем Телеграм-канале видео, на котором показывается попадание российского дрона в укрытие бойцов ВСУ. Как отметил военкор, данные кадры были сделаны в районе села Первомайское.

«Оператор FPV-дрона 9-й бригады 1-го АК уничтожает противника в селе Первомайском. Наши военные ежедневно на этом направлении продвигаются вперед, уничтожая врага», – подписал Руденко видеозапись.

Ранее пресс-службой Министерства обороны были опубликованы кадры уничтожения пункта управления ВСУ, расположенного на Купянском направлении. Атака по противнику была осуществлена российским истребителем-бомбардировщиком. Экипаж Су-34 уничтожил укрепрайон ВСУ, командный пункт, технику и личный состав.

Также МО опубликовало видеозапись, на которой запечатлена оставленная военная техника ВСУ в пригородных районах Авдеевки после отступления ВСУ из города. В ведомстве отметили, что противник уходил в спешке, поэтому и бросил свою технику.