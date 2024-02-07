Военкор Андрей Руденко прокомментировал сегодняшний удар по Киеву и отметил, что украинская ПВО снова попала в многоэтажный жилой дом.

Здание все еще горит, а под завалами могут оставаться люди. Киевские власти уже вовсю трубят, что в дом попала российская ракета, но это не так.

Руденко пояснил, что попадание высокоточной дальнобойной ракеты в многоэтажку наносит ей серьезный ущерб. Здание может полностью либо частично сложиться, но в Киеве этого не произошло. На кадрах, облетевших сеть, видно, что поражены лишь несколько квартир, что доказывает попадание в них украинской зенитной ракеты.

По словам военкора, ВСУ устанавливают зенитно-ракетные комплексы в жилых кварталах и сильно рискуют из-за этого. Попытки сбить российские боезаряды приводят к промахам и вот таким нежелательным последствиям.

Напомним, в Голосеевском районе Киева ракета ПВО повредила 18-этажный дом.