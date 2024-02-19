Боевики ВСУ не в полном составе вышли из Авдеевки. Те, кого командование бросило на произвол судьбы, все еще могут оставаться в городе. Поэтому необходимо проявлять максимальную бдительность, считает военный корреспондент RT Игорь Жданов.

Он напомнил, что в Мариуполе и других освобожденных Россией городах боевики ВСУ, не успевшие выйти с основными силами, мимикрировали под местных жителей и пытались прорваться.

«Поскольку здесь, предположительно, осталось много украинских военных, брошенных своим командованием, они сейчас могут прятаться в подвалах и, возможно, ищут гражданскую одежду, чтобы замаскироваться под местных жителей и эвакуироваться сначала в Россию, а потом в другие страны или, возможно, вернуться домой», – отметил военкор.

Напомним, в городе сейчас работают бойцы подразделения «Викинг», которые занимаются разборкой завалов, чтобы спасти гражданских, прячущихся в подвалах домов.