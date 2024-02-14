Российский боец с позывным «Бутан» рассказал военкору RT Владу Андрице, как он записался добровольцем в штурмовой отряд, «чудом выжил» под обстрелом противника и восстановил с сослуживцами случайно обнаруженный памятник солдатам Великой Отечественной войны.
«Мой позывной “Бутан”, я нахожусь в должности командира взвода 1430-го гвардейского полка. Поскольку я являюсь бывшим сотрудником МВД, то свой позывной я выбрал по названию нашей бывшей дежурки “Бутан-3”», – рассказал российский доброволец.
По его словам, дома у него осталась жена с маленьким ребенком. Однако он решил отправиться на фронт добровольцем-штурмовиком, чтобы его семья могла спокойно спать в мирном городе.
«Первый наш бой мы встретили в районе Новоданиловки на позициях дружественного нашего полка. Мы залетели на ротацию пацанов, чтобы ребята смогли отдохнуть. Заняли позиции, взяв с собой бензопилы, лопаты и другой инструмент. Но нас “срисовала” птичка противника и сразу же началась канонада. Нескончаемая карусель артиллерийских прилетов кошмарила нас двое суток. Но мы удержали оборону», – вспомнил свое первое боестолкновение с противником боец «Бутан».