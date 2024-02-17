Военный корреспондент Евгений Поддубный опубликовал в своем телеграм-канале видеозапись с боевиками «Азова» (террористическая организация, запрещенная в России), которые затаились под землей на Авдеевском коксохимическом заводе.

Именно «азовцы» остались в городе после объявления главкома ВСУ Сырского об отводе войск. Они оказались заблокированы на территории предприятия и не могут покинуть ее. Единственным вариантом для них может оказаться сдача в плен.

На кадрах видно, что среди боевиков есть и женщины-военнослужащие. Одна из них идет по подземному коридору с чашкой чая или кофе в руках и зло высказывается после того, как после прилета очередной авиабомбы на нее сыплется песок.

Также можно разглядеть, что на заводе находится большое количество раненых. Эвакуироваться с территории боевики не могут, как и получить снабжение, так как Авдеевка находится под контролем ВС РФ.