На полигоне в Селидово творился настоящий ад после ракетного удара ВС РФ. Ракеты «Искандер-М» с кассетными боевыми частями устроили там настоящую мясорубку, так как они однозначно являются смертным приговором для находящихся на открытой местности боевиков, рассказал военный корреспондент Александр Коц.

Он пояснил, что ракеты оснащены боевыми частями, в каждой из которых скрывается 54 поражающих элемента. На высоте около 10 метров над землей они разлетаются на осколки, которые с огромной скоростью падают вниз и уничтожают все живое.

На полигоне в Селидово в этот момент находилось полторы тысячи украинских пехотинцев, которых собирались отправить в Авдеевку. Большинство из них может оказаться уничтожено.

Отметим, что пока Минобороны РФ эту атаку не подтверждало официально.