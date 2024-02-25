Военный корреспондент Александр Коц смог поговорить с российскими военными пилотами, несущими службу в зоне проведения специальной военной операции. Летчики рассказали журналисту о своем боевом опыте и работе на штурмовиках Су-25, которые также называют «Грачами».

Российский пилот с позывным «Фермер» рассказал, какую роль «Грачи» играют в поддержке российских военнослужащих, выполняющих боевые задания на земле. Он подчеркнул, что Су-25 способны на минимальной высоте подойти к цели, а затем нанести точный удар.

По словам «Фермера» каждый вылет требует от пилота максимальной концентрации. Именно поэтому экипаж не ведет никаких посторонних разговоров во время вылета. Пилоты работают в парах, где один является ведущим, а второй – ведомым. Психологическая совместимость летчиков проверяется экстренными ситуациями, когда приходится очень быстро принимать важные решения.

Российские пилоты рассказали военкору, что несмотря на существенные риски в их работе, они всегда готовы отстаивать интересы своей Родины.