Российские подразделения окончательно отрезали врага от путей снабжения, сообщил в авторском тг-канале фронтовой репортер Юрий Котенок. Событие он не называет критическим, потому что снабжение может идти по грунтовым дорогам или через поля. Однако оно точно знаковое.

Военкор сообщает, что российские штурмовики прошли до Индустриального проспекта и приступили к штурму «Зенита». Тяжелые бои продолжаются в дачах и вблизи автобазы.

В ночь на 14 февраля Котенок пишет, что российские подразделения продолжают выдавливать врага вблизи Новобахмутовки, Северного, Тоненького, Невельского, Первомайского. В городской черте Авдеевки тяжелые сражения идут на северном и южном фланге. Город накрывает туманом, сообщает военкор. Туман и мешает, и помогает одновременно. Российским штурмовикам приходится атаковать волнами.

Котенок задается вопросом, почему остатки авдеевского гарнизона вражеской армии продолжают цепляться за Авдеевку? Фактически город обречен, пишет он. Ощущение, что командование ВСУ не хочет учиться на ошибках.