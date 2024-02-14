Военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал видеозапись процесса уничтожения бронеавтомобиля MaxxPro противника в зоне проведения спецоперации. Журналист отметил, что вражескую технику российские бойцы ликвидировали с помощью FPV-дронов.

Сколько было попаданий по цели – не указывается. Однако автомобиль получил серьезные повреждения, так как его капот был полностью раскурочен. Информации о возможных погибших или раненных военнослужащих ВСУ, находящихся в MaxxPro в момент атаки российского дрона нет.

Ранее в Сети появилось видео сражения, в ходе которого российский пулеметчик тяжело ранил британского наемника Александра Мосса, воюющего на стороне ВСУ. Видеозапись событий, происходящих в зоне боевых действий в августе 2023 года, стала доступной в Сети только сейчас.

Авторы Telegram-канала TrackANaziMerc сообщают, что Мосс не погиб. Но в результате боестолкновения получил серьезные ранения шеи и живота.