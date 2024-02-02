Малый ракетный корабль «Ивановец» вступил в бой с вражескими беспилотниками, отражая атаку на Севастополь, и затонул после нескольких серьезных попаданий по корпусу. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем телеграм-канале.

Подтверждают эту информацию и другие источники. Тг-канал «Рыбарь» сообщает, что атака на катер произошла в ночь на 1 февраля. Украинские дроны проникли в озеро Донузлав и пытались атаковать Севастополь, но катер стал для них серьезным препятствием.

Ранее о поражении катера «Ивановец» сообщило Главное управление разведки Украины. Глава ведомства Кирилл Буданов заявил, что корабль якобы получил шесть прямых попаданий и только после этого затонул. Данная информация требует официального подтверждения, которого пока не поступало.