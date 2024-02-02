Киев использовал для удара по ракетному катеру «Ивановец» надводные беспилотники MAGURA V5. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки при Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Он сообщил, что потребовалось шесть прямых попаданий, чтобы поразить катер. После этого он затонул, отмечает глава ГУР.

Напомним, что официальной информации от Минобороны России о катере «Ивановец» пока не поступало. Телеграм-каналы и эксперты пишут, что экипаж катера достойно сражался с противником и уничтожил большую часть дронов, прежде, чем эвакуировался в полном составе.

По непроверенной еще информации, дроны запускались по катеру из точки рядом с населенным пунктом Окуневка в Черноморском районе, рядом со входом в озеро Донузлав.