Пресс-служба третьего авиакрыла морской пехоты Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки опубликовало на своей страничке в социальной сети Х (ранее Twitter, заблокированный в России) информацию о гибели пяти военнослужащих Корпуса морской пехоты в результате крушения вертолета в штате Калифорния.

«Подтверждена гибель пяти морских пехотинцев третьего авиакрыла морской пехоты. Мы выражаем самые глубокие соболезнования семьям погибших морпехов», – написано в сообщении пресс-службы.

Известно, что транспортный вертолет Вооруженных сил США потерпел крушение 6 февраля в окрестностях населенного пункта Пайн-Вэлли, расположенного в 70 километрах от города Сан-Диего. Вертолет вылетел из военной базы, расположенной в окрестностях Лас-Вегаса, и должен был прибыть на территорию авиабазы около Сан-Диего. Обломки разбившегося вертолета были обнаружены поисковой бригадой в среду, 7 февраля.

Достоверная причина крушения армейского транспортного вертолета в настоящий момент неизвестна. По информации телеканала CNN, в день крушения вертолета в регионе фиксировались сильные порывы ветра.