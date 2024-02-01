В небе над Петербургом снова сбили беспилотный летательный аппарат ВС Украины. При этом местные жители не знают, как оперативно попасть в закрытые на ключ убежища в подвалах своих домов. Издание 47news пообщалось с властями Ленобласти, чтобы узнать, где взять ключи от убежищ в случае чрезвычайной ситуации.

«Информация о местах нахождения ключей и ответственных лицах будет размещена на информационных табличках на домах. Данная работа ведется органами местного управления. Ключи находятся у управляющей компании или ответственного дежурного, если он имеется», – отметили в комитете по правопорядку и безопасности.

В соответствии с правилами эксплуатации жилищного фонда подвалы зданий должны быть закрыты на ключи, которые хранятся у дворников, сотрудников диспетчерских служб или рабочих, проживающих в домах.