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В небе над Петербургом снова сбили беспилотный летательный аппарат ВС Украины. При этом местные жители не знают, как оперативно попасть в закрытые на ключ убежища в подвалах своих домов. Издание 47news пообщалось с властями Ленобласти, чтобы узнать, где взять ключи от убежищ в случае чрезвычайной ситуации.

«Информация о местах нахождения ключей и ответственных лицах будет размещена на информационных табличках на домах. Данная работа ведется органами местного управления. Ключи находятся у управляющей компании или ответственного дежурного, если он имеется», – отметили в комитете по правопорядку и безопасности.

В соответствии с правилами эксплуатации жилищного фонда подвалы зданий должны быть закрыты на ключи, которые хранятся у дворников, сотрудников диспетчерских служб или рабочих, проживающих в домах.

«Но этого мало. Подвалы нужно приспособить под укрытие, а это путь небыстрый и дорогой. Нужны инженерные работы, установка отсекающих клапанов, которые смогут заглушить системы отопления и т.д. Чтобы, не дай Бог, при попадании и нарушении инженерных коммуникаций в подвал не попали кипяток и фекалии. Так что вопрос, где ключ, пока вторичен», – заявил замглавы администрации по безопасности и ЖКХ Ломоносовского района Алексей Писцов.