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Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, что до последнего момента ожидал от Украины выполнения Минских договоренностей. Москва не знала, что Запад  дал указания Киеву не реализовать их. Именно поэтому Россия и не начала проведение специальной военной операции на Украине ранее.

«Мы рассчитывали на порядочность наших партнёров, рассчитывали, что договорённости, которые были достигнуты в том же Минске, в конечном итоге будут исполняться всеми», – заявил Путин в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1».

В беседе с Павлом Зарубиным президент России добавил, что надеялся все же реализовать договоренности, но вторая сторона даже не собиралась их выполнять. Именно в этом, по словам Владимира Владимировича, была заключена вся суть проблемы.

Что касается теперешней ситуации, то глава государства заявил, что Москва открыта к диалогу по поводу мирного урегулирования конфликта на Украине.

«Не знаю, хотят (мирных переговоров – ред.) сегодня? Пожалуйста. Я уже сказал, мы готовы к диалогу», – заявил Путин.