12 февраля выяснились подробности массированного удара по укрепрайону на Авдевском коксохимическом заводе. Выяснилось, что одна из бомб ФАБ-1500 поразила заглубленный командный пункт противника, сообщил «Московский комсомолец».

ВКС РФ начали бить по противнику авиабомбами на прошлой неделе. Это дает возможность значительно упростить продвижение штурмовым группам. Ключевой целью является как раз коксохим, который стал настоящим «городом в городе». ВСУ устроили там мощный укрепрайон, где скрывается не только личный состав подразделений, но и размещается техника, склады с боеприпасами и ГСМ.

Один из ударов полуторатонной бомбой разнес командный пункт, в котором находились офицеры ВСУ. Не меньше 10 командиров уничтожены еще около 20 получили ранения разной степени тяжести.

Отмечается, что ВКС 11 февраля, как и в предыдущие дни, использовали планирующие авиабомбы, которые избавляют от необходимости входить в зону действия ПВО противника.