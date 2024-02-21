Вика Цыганова считает, что нужно срочно «проводить ротацию» по замене Киркорова, Лолиты и других подобных артистов «в перьях».

В большой беседе с МК Цыганова заявила, что все покаяния участников «голой вечеринки» написали одним человеком и розданы звездам для озвучивания. Певица заметила, что скандальная тусовка прошла в 666*-й день ведения СВО (*три шестерки – число Дьявола). Она считает, что звезды посещением «голой» вечеринки «объявили войну» нашему народу и религии. «Они топчут кресты, а мы прощать должны?», – возмутилась звезда русского шансона.

Цыганова убеждена, что в текущий момент стране не нужны «гламурные песенки». Песни «старой гвардии» вызывают у нее рвотный рефлекс из-за неискренности. Певица также призвала к железной дисциплине, при которой все стоят по стойке «Смирно» и не делают вид, что в стране всё хорошо. Цыганова также убеждена, что все «тунеядцы из шоу-бизнеса» должны «маленько попахать».