1 февраля «Военная хроника» сообщает о полете американского дрона-шпиона, который вылетел с итальянской авиабазы Сигонелла в сторону российского Крыма.

Со ссылкой на данные мониторинговых ресурсов «Военная хроника» сообщает, что с Сигонеллы в сторону Крымского полуострова был направлен БПЛА-шпион RQ-4B Global Hawk. Его позывной – FORTE14. Запуску дрона-шпиона предшествовало появление в воздушном пространстве над Румынией американского патрульного противолодочного самолета P-8A Poseidon. RQ-4B Global Hawk является самым большим из дронов США. После его появления обычно следуют атаки ВСУ на Крым.

Американский дрон-шпион был замечен в 150 км от берегов Крыма. Во время полета он несколько раз отключал датчики, которые показывают его местоположение. Однако по мониторинговой карте видно, что дрон-шпион США двигался по узкой траектории и сделал несколько кругов. Его маршрут отобразился на карте в виде перечеркнутого несколько раз участка в черноморской акватории.