Вдова погибшего участника СВО обвинила доктора столичной поликлиники №140 в дискредитации российской армии. Такую информацию передает Телеграм-канал Mash.

Авторы ТГ поговорили с вдовой бойца СВО. По словам женщины, она пришла на прием к участковому терапевту со своим сыном, который сильно капризничает. Врач сделала замечание, что ребенок очень капризный во время осмотра. На это вдова ответила, что ребенок очень переживает смерть своего отца, не вернувшегося с зоны спецоперации на Украине.

Однако врач вместо проявления сочувствия начала глумиться над ребенком, заявив, что мужчина «является законной целью для Украины». Эти слова сильно возмутили вдову бойца СВО, поэтому она обратилась с претензией к главврачу. Однако, по ее словам, руководство поликлиники попыталось «замять» это дело. Женщина обратилась с заявлением в полицию, согласно которому она считает, что врач своими словами дискредитирует службу военных вооруженных сил РФ.