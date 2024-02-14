Немецкий политик С. Вагенкнехт считает вполне разумным отправить на Украину сражаться тех политиков, которые выступают за продолжение боевых действий.

Политик предложила немецким властям не отправлять Киеву оружие, а сформировать из немецких политиков батальоны и перебросить их на Украину. В эти подразделения она предложила включить тех, кто так ратует за продолжение кровопролития. Этот «почетный батальон», сказала Вагенкнехт, можно «экспортировать» в разные страны мира, чтобы воинственные политики поучаствовали во всех конфликтах.

Лидер оппозиционной партии напомнила, что война всегда ведет к поражению. Нужно стремиться к тому, чтобы прекращать боевые конфликты, а не подпитывать их поставками оружия. Она напомнила, что российско-украинский конфликт можно было погасить еще весной 2022 года в Стамбуле.