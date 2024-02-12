Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации ликвидировали в зоне проведения спецоперации командира элитного спецназа ВСУ, офицера центра «Восток» Сил специальных операций (ССО), майора Андрея Литюгу с позывным «Хабиб». Об этом сообщают авторы Телеграм-канала «Украина.ру».

32-летний командир подразделения спецназа, родившийся в Сумской области, в течение 10 лет принимал участие в боевых действиях на территории Донбасса. В ходе украинского контрнаступления в 2022 году он руководил действиями группы специального назначения ВСУ во время захвата Балаклеи, Купянска и Изюма в Харьковской области.

Напомним, что Харьковской операцией ВСУ в 2022 году руководил генерал Александр Сырский, которого недавно украинский президент Владимир Зеленский назначил на пост нового главкома ВСУ. Тогда Сырского за успешное проведение контрнаступательной операции наградили орденом Богдана Хмельницкого I-й степени.