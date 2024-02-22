Новый барражирующий боеприпас «Чайка», разработанный по аэродинамической схеме «тейлситтер» конструкторским бюро «Стратим», уже в марте пройдет испытания в зоне специальной военной операции. Об этом со ссылкой на производителя сообщает информационное агентство ТАСС.

«Сейчас мы делаем опытную партию аппаратов, также идет постановка на производство для выпуска установочной партии изделий. В марте “Чайка” поедет для тестового применения в зону СВО», – заявил представитель производителя.

Аэродинамическая схема «тейлситтер», буквально означающая «сидящий на хвосте», позволяет совместить преимущества вертикального старта квадрокоптеров и скоростной горизонтальный полет беспилотников самолетного типа.

Новый ударный дрон «Чайка» способен поражать цель на расстоянии до 30 километров на максимальной скорости в 100 км/час. При этом беспилотник способен переносить до 5 кг полезной нагрузки.