Артиллеристы «Южной» группировки российских войск в зоне специальной военной операции на Донецком направлении уничтожили склад боеприпасов противника, расположенный неподалеку от линии боевого соприкосновения. Такую информацию сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Удар был нанесен по горно-штурмовой бригаде ВСУ. После того, как снаряды попали в склад с боеприпасами, то произошла детонация боекомплекта. Разведывательным беспилотным летательным аппаратом была зафиксирована серия мощных взрывов.

Также российские артиллеристы произвели интенсивную огневую атаку по опорным пунктам противника в районе Торского на Краснолиманском направлении.

Кроме того, зенитчики «Южной» группировки войск уничтожили украинский истребитель Миг-29. Российские бойцы сбили вражеский самолет в районе села Алексеевка, ДНР.

По сообщению начальника пресс-центра группировки «Центр» Александра Савчука, в течение суток российскими силами было поражено 120 выявленных целей противника.