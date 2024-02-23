В одном из заброшенных зданий украинского города Днепр местные жители обнаружили тело убитого солдата ВСУ. Известно, что боец ранее дезертировал из воинской части и прятался в заброшенной больнице. Об этом в своем материале сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на собственные источники.

«Его тело нашли в здании заброшенной больницы. Мужчина был военным, но в мае 2023 года он самовольно покинул воинскую часть. На его теле были обнаружены многочисленные гематомы», – пишет автор статьи.

Сообщается, что убийство украинского солдата-дезертира было совершено двумя мужчинами в возрасте 30 и 35 лет, которые ранее уже были судимы. Они были задержаны сотрудниками полиции на вокзале при попытке уехать из города.

По словам задержанных мужчин, они пришли в здание заброшенной больницы, когда там прятался украинский военнослужащий. Между мужчинами произошел конфликт, который перерос в драку. В итоге мужчины забили до смерти солдата ВСУ.