Телеграм-канал «Политика страны» со ссылкой на Воздушные силы Украины сообщил о 13 сбитых ракетах ВС РФ. ПВО Украины перехватила их утром 15 февраля. Еще столько же боезарядов сбить не удалось.

Отмечается, что целей достигли две управляемые авиационные ракеты Х-59, пять баллистических KN-23 оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», четыре Х-101 и 2 боезаряда комплекса С-300.

Тот факт, что Киев признает поражение лишь 50 процентов ракет говорит о серьезных проблемах украинской ПВО. Не исключено, что зенитные боезаряды к западным комплексам уже закончились и поэтому они не в состоянии больше обеспечивать защиту объектов на Украине.

Ранее эксперты упоминали, что противовоздушная оборона Украины совсем скоро останется без ракет.