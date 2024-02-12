Жители Воронежа жалуются на недостаток общественного транспорта. Из-за большого пассажиропотока городские маршрутные автобусы «битком набиты» пассажирами. Из-за переполненности в одной из маршруток пассажиры случайно выдавили дверное стекло.

Несмотря на то, что автостекла обладают повышенной прочностью, на этот раз триплекс не смог выдержать натиска пассажиров. Информацию о выдавленном стекле в автобусе очевидцы опубликовали в местном паблике «Мой и твой Воронеж».

«В попытке втиснуться в автобус, люди выдавили стекло в дверях маршрутки. Каждая поездка из Северного района в центр города превратилась в сложный и утомительный квест. Почему так мало автобусов на маршруте? Одна из главных загадок современного Воронежа!», – написали авторы поста.

Большинство жителей города оставили под постом массу комментариев с возмущением, почему в Воронеже не хватает городского транспорта. Из-за этого люди вынуждены в большом количестве вмещаться в один автобус, чтобы не ждать следующего целых полчаса.