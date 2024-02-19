Примерно 1,8 тысячи осужденных за различные правонарушения в Нидерландах ожидают своей очереди для отбывания реального срока в тюрьме из-за нехватки персонала в пенитенциарных учреждениях. Об этом в своем материале сообщает издание NL Times со ссылкой на заявление министра правовой защиты королевства Франка Веервинда.

По словам нидерландского министра, часть камер в тюрьмах нельзя использовать поскольку их некому обслуживать. По причине нехватки обслуживающего персонала в пенитенциарных учреждениях министре распорядился отправлять в тюрьмы только тех осужденных, которые были задержаны сотрудниками правоохранительных органов на месте преступления.

При этом, если злоумышленник явился в отделение полиции с повинной, его не отправляют в тюрьму. Поэтому в стране растет количество лиц, совершивших различные преступления, однако не находящиеся в тюрьме. Министр добавил, что в настоящий момент правительство занимается разработкой мер для привлечения дополнительных сотрудников в тюрьмы страны.