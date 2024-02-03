В штате Огайо США представителями органов правопорядка в гараже у одного из местных жителей была изъята ракета класса «воздух-воздух», предназначенная для перевозки ядерной боеголовки мощностью полторы килотонны. Такую информацию сообщает американский телеканал KIRO 7.

О нахождении ядерной ракеты в гараже у обычного жителя стало известно благодаря сотрудникам музея военно-воздушных сил в Дейтоне. Мужчина связался с музеем и предложил подарить ракету в качестве экспоната. Однако сотрудники музея решили обратиться в отдел полиции по разминированию в городе Белвью.

Когда полицейские прибыли в дом американца, то обнаружили ракету в его гараже. На вопрос, откуда у него ядерная ракета, мужчина ответил, что купил ее на гаражной распродаже и планировал передать ее в музей. После обследования взрывотехниками данного опасного предмета было выявлено, что ракета являлась инертной без топлива и ядерного заряда.