В пресс-службе Государственного департамента США прокомментировали публикацию информационного агентства Reuters о вероятных переговорах между Штатами и Россией о возможности заморозки конфликта на Украине. По словам представителей Госдепа, США и РФ не вели никаких переговоров по украинскому вопросу.

«США не вели переговоров с РФ относительно прекращения конфликта на Украине и не будут этого делать без участия Киева», – заявили в американском внешнеполитическом ведомстве.

Кроме того, в Госдепе заявили, что многие неверно полагают о возможностях Вашингтона прекратить конфликт на Украине.

«Путь прекращения конфликта лежит через Вашингтон», – подчеркнули представители Госдепа США.

Ранее информационное агентство Reuters, ссылаясь на проверенные источники, заявило, что РФ через посредников вели переговоры с США в конце 2023 года и начале 2024 года. Отмечается, что российская сторона якобы предложила заморозить конфликт на Украине. Однако в Вашингтоне ответили отказом.