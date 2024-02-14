Американский телеканал KETV рассказал историю собаки по кличке Патчес, сбежавшей из дома и найденной спустя четыре года практически за тысячу километров от дома.

Хозяином Патчес является американец Бенджамин Бакстер. Он завел питомца около 10 лет назад и они сразу поладили. Мужчина часто путешествовал по стране и всегда брал Патчес с собой.

Но в 2020 году мужчине пришлось переезжать из-за новой работы. Свою собаку Бакстер временно отдал другу, пока искал жилье, чтобы заселиться вместе с питомцем. Однако Патчес, по всей вероятности из-за тоски по хозяину, сбежала от друга Бакстера.

Долгое время американец искал Патчес, но все его попытки были безуспешными. Он уже потерял надежду, что когда-нибудь увидится со своей любимицей, но через четыре года волонтеры нашли Патчес на улице практически за тысячу километров от ее дома. По словам мужчины, он хочет подарить своему питомцу настоящий дом, чтобы вместе наверстать упущенное время.