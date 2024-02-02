Правительство Соединенных Штатов решило запретить использование роботов во время осуществления звонков живым людям. Данный вопрос был поднят в связи с тем, что неизвестные с помощью ИИ сгенерировали голос действующего американского президента Джо Байдена и призывали в такой способ американских граждан не участвовать в праймериз. Такую информацию передает издание Engadget.

Глава Федеральной комиссии по связям (FCC) Джессика Розенворсель заявила, что применение во время звонков живым людям роботизированных программ следует признать незаконным. По ее словам, на сегодняшний день все чаще используются технологии ИИ, способные воспроизводить голоса реальных людей, выдавая себя за конкретную персону, тем самым обманывая собеседника.