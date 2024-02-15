В Сети появился список семи погибших белгородцев в результате теракта врага 15 февраля.

Тг-канал Shot пишет о гибели годовалой Вали Ч. Хотя белгородский губернатор В. Гладков сообщал в тг-канале, что при ударе погибла годовалая девочка Валерия. Она находилась с бабушкой на прогулке, когда осколок вражеской ракеты угодил прямо в коляску. При обстреле пострадали еще четверо детей. Двоих их них – мальчиков семи и пятнадцати лет – после оказания медпомощи отпустили домой. Ранения двоих других детей – 7-летней девочки и 8-летнего мальчика – настолько тяжелые, что их на поезде с родителями отправили в московские больницы.

Также тг-канал пишет, что при ударе по Белгороду погиб 20-летний сирийский студент, два мужчины – 40 и 67 лет, 44-летняя преподавательница белгородского университета и две пенсионерки 67 и 80 лет. Основной удар пришелся по торговому центру на Плеханова. Губернатор Гладков выразил семьям погибших соболезнования, подчеркнув, что никакие слова не способны смягчить боль утраты.