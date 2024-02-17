Жители Волгоградской области стали очевидцами странного явления. В небе над городом-спутником Волжский появились загадочные красные огни и раздались звуки мощных взрывов. Соответствующая видеозапись была опубликована на страничке в социальной сети ВКонтакте «Городские вести. Волгоград».

На опубликованных в Сети кадрах можно увидеть, как в небе над жилыми многоквартирными домами пролетают два ярких красных огня шарообразной формы. Портал V1.RU сообщает о мощных взрывах, которые слышали местные жители в небе над Волжском.

«Я просто шел домой с трени – и тут бабах, я офигел, – делится своими чувствами мужчина», – написал в соцсетях один из местных жителей.

По словам очевидцев, звуки по крайней мере двух мощных взрывов можно было услышать в 16-м, 23-м, 27-м и 32-м микрорайонах города-спутника Волжска. После взрывов люди заметили красные огни в небе.