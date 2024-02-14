В зоне проведения специальной военной операции подразделения Вооруженных сил Российской Федерации активно применяют боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». Авторы Телеграм-канала «Военный обозреватель» опубликовали видео с модернизированной с учетом опыта спецоперации боевой машиной.

Командир экипажа БМПТ «Терминатор» с позывным «Атаман» продемонстрировал возможности обновленной машины. Все члены экипажа одеты в защитный комплект специальной разработанный для экипажей боевых бронированных машин 6Б48 «Ратник-ЗК». Комплект обмундирования состоит из противоосколочного жилета, огнестойкого комбинезона и бронешлемофона.

Модернизированная боевая машина отличается прицелами с установленной дополнительной защитой, а также противодроновой решеткой, обеспечивающих защиту экипажа от ударных беспилотных летательных аппаратов.

БМПТ «Терминатор» располагает двумя пушками 2А42, двумя автоматическими гранатометами АГ-17Д, расположенных в надгусеничных нишах, комплексом управляемого вооружения с противотанковыми ракетами «Атака», а также пулеметом калибра 7,62 мм.