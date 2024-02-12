Российские военнослужащие взяли в плен в зоне проведения специальной военной операции молодых украинских националистов, родом из Киева. Данный случай является довольно редким, поскольку встретить киевлян на фронте достаточно сложно. Обычно на фронте в рядах ВСУ в боевых действиях принимают участие жители провинциальных населенных пунктов. Соответствующие кадры были опубликованы в Телеграм-канале штурмового отряда ВС РФ «Черная мамба».

На опубликованных кадрах можно увидеть шестерых украинских военнопленных, служащих в национальной гвардии Украины. Пятеро из них являются молодыми киевлянами в возрасте от 21 до 23 лет, а шестой – опытный нацгвардеец в возрасте, принимавший участие в боевых действиях на Донбассе с 2014 года.

Один из украинских военнослужащих получил ранение во время боевых действий. Российские военнослужащие оказали ему первую помощь. Молодые киевляне оказались идейными националистами, поскольку у всех были татуировки со свастикой, а также шевроны с неонацисткой символикой.