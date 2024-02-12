Портал «Военное обозрение» показал фотографии уничтоженных российскими ВС реактивных систем залпового огня HIMARS, которые Украина отправила в США на ремонт.

Киев постоянно заявляет, что ВС РФ не нашли и не повредили ни одной такой системы, однако фото доказывают обратное. Сделаны они 10 февраля в штате Пенсильвания в аэропорту Гринберг.

На РСЗО нарисованы белые кресты, что позволяет без труда идентифицировать технику, принадлежащую Украине. Их сфотографировали во время выгрузки в аэропорту из самолета Ан-124 «Руслан».

Отмечается, что ранее подтверждений уничтожению или повреждению РСЗО HIMARS не появлялось в СМИ. США при содействии боевиков ВСУ тайно эвакуировали их с поля боя и отправляли на ремонт. Сейчас этот факт доказан фотографиями. Одна из заснятых машин скорее всего взорвалась на мине, а у второй повреждена кабина, поэтому ее мог задеть осколок разорвавшегося в непосредственной близости снаряда.