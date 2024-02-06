В американском Сенате прошли публичные слушания на тему сексуального насилия над детьми, на которые были приглашены руководители крупнейших социальных сетей, представленных в США. Об этом в своем материале рассказывает РБК.

Слушания прошли с участием генерального директора X (ранее Twitter, заблокированный в РФ) Линды Яккарино, главы Meta Platforms (запрещенная в России экстремистская организация) Марка Цукерберга, глав Snap Inc. Эвана Шпигеля и TikTok Шоу Цзы, а также основателя Discord Джейсона Цитрона.

По словам одного из сенаторов, в США количество сексуальных домогательств в сети Интернет к детям неуклонно растет. В 2023 году фиксировалось около 100 тысяч подобных случае в сутки, тогда как в 2013 году подобных инцидентов происходило в среднем 1380 в сутки.

В ходе слушаний Марк Цукерберг и Эвана Шпигель принесли свои извинения семьям, чьи дети пострадали от насилия в Интернете. При этом Цукерберг призвал сенаторов обязать компании Apple и Google более пристально проверять возраст пользователей магазинов мобильных приложений.