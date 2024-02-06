В Саратове на перекрестке улицы Чернышевского и Провиантской напротив здания второй городской больнице произошел прорыв водопроводной сети. В результате на проезжей части образовался фонтан, высота которого примерно достигала 15 метров – выше рядом стоящего пятиэтажного здания. В Телеграм-канале «ЧП Саратов» было опубликовано видео последствий этой коммунальной аварии.

В результате, рядом с местом прорыва трубы образовалась автомобильная пробка. На момент съемки видеозаписи работников коммунальных служб на месте аварии не было.

Один из подписчиков Телеграм-канала написал, что ранее в этом же месте был прорыв коммуникаций, который в последствие устранили. Теперь работникам коммунальных служб предстоит ремонт новой поломки.

Ранее сообщалось, что дольщики недостроенного на Лосином острове в Москве жилого комплекса «Сказочный лес» записали видеообращение к Владимиру Путину с просьбой о помощи. Данный ЖК должен был быть сдан в эксплуатацию еще в 2021 году, однако до сих пор еще не был достроен.