С февраля 2022 года, то есть с начала специальной военной операции, на территорию Румынии незаконно проникли 9112 граждан Украины, сообщил представитель пограничной полиции страны Флорин Коман.

Он отметил, что бежавшие из своей страны украинцы были обнаружены в уездах Сату-Маре, Сучава и Мармареш. Все они в возрасте от 18 до 60 лет, то есть военнообязанные. Все признались, что бежали из-за конфликта на Украине.

Для спасения 72 украинских граждан, которые не могли самостоятельно выйти из альпийской приграничной зоны, пришлось проводить 52 спасательные операции. 16 украинцев погибли. Семеро из них заблудились в горах, еще 9 тел были обнаружены на берегу реки Тиса.

Все дело в том, что для перехода границы граждане Украины готовы рисковать жизнью. Они переплывают Тису в холодной воде, а также пытаются пройти по горам Марамуреша на высоте около 2 тысяч метров. При этом мало кто имеет специальное снаряжение для подобных «путешествий», что и приводит к трагическим последствиям.