В течение прошлого года в Российской Федерации продажи подержанных и уцененных смартфонов, в основном брендов Apple и Samsung, выросли сразу в несколько раз. Об этом в своем материале со ссылкой на экспертов сообщает газета «Коммерсант».

Представители компании «МегаФон» отметили, что рост продаж подержанных смартфонов за прошлый год составил 149% в количественном выражении. При этом рост продаж уцененных и подержанных смартфонов в денежном эквиваленте вырос в четыре раза.

В сети магазинов МТС отмечают двукратный рост продаж уцененных и подержанных телефонов в количественном выражении. При этом самыми популярными моделями стали Apple iPhone 11 и iPhone 12. По данным «Авито», за прошлый годы было реализовано около 9 миллионов подержанных смартфонов в России.