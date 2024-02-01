Представители Приморского океанариума, находящегося во Владивостоке, сообщили радостную новость. У проживающих в океанариуме пингвинов Гумбольда появилось потомство – вылупилось несколько птенцов.

По словам орнитологов Приморского океанариума, пингвинята чувствуют себя отлично. Они осваивают новые территории за пределами своих гнезд и хорошо кушают. Пол птенцов еще не был определен – специалисты ждут, когда пингвинята подрастут.

Для определения пола пингвинов проводится молекулярно-генетический метод. Самки и самцы пингвинов имеют ген, по длине которого их можно отличить друг от друга. ДНК у пингвинов берется посредством выделения щечного эпителия.

Пингвины Гумбольда появились в Приморском океанариуме с 2018 года. Они были выведены в неволе в Словакии, откуда и прибыли во Владивосток. С того времени в Приморском океанариуме родилось около 30 птенцов. На данный момент пингвинья стая насчитывает уже 40 особей.