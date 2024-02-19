В Польше продолжаются массовые акции протеста местных фермеров. Накануне польские протестующие заблокировали последний пункт пропуска на границе с Украиной, а в городе Вроцлав антиукраинская акция закончилась массовыми беспорядками. Об этом в своем материале сообщает «Московский Комсомолец» со ссылкой на польские СМИ.

«Только что началось блокирование пункта пропуска Корчева. Это последний грузовой пункт пропуска на польско-украинской границе, который не был заблокирован. Это парализует пограничные переходы, грузовики стоят в огромных очередях», – пишут польские средства массовой информации.

На контрольно-пропускном пункте Корчева уже скопилась очередь из более чем 1000 украинских грузовиков. При этом в соседнем пункте пропуска Медыка очередь из украинских фур достигла уже 400 автомобилей. А в польском городе Вроцлав недавно прошла антиукраинская акция, на которой собралось более 2 тысяч местных фермеров. Они пригнали в центр города более 500 единиц сельскохозяйственной техники.

В итоге протестующие начали жечь автомобильные покрышки и польско-украинские флаги солидарности, а также забросали представительство Европарламента яйцами.