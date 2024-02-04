В Подмосковье в сравнении с минувшим годом значительно выросла стоимость элитного жилья. Аналитики отмечают, что на фоне активного спроса на дома и земельные участки в Московской области, наблюдается значительное сокращение предложений.

Отмечается, что новые коттеджи подорожали практически на треть, а стоимость таунхаусов увеличилась практически на 15% в сравнении с ценами 2023 года. Цены на землю в регионе выросли на 16%. Несмотря на подорожание, общий объем продаж элитной недвижимости за 2023 год на 1.8% превысил показатели 2022 года.

По словам экспертов, на вторичном рынке уменьшилось количество предложений на 6-8%. Однако средняя цена на коттеджи увеличилась на 44%, а стоимость земли повысилась на 56%.

Значительно замедлились темпы строительства. По словам аналитиков, это связано с тремя основными факторами: удорожание стоимости строительных материалов, недостаток квалифицированных специалистов, высокие требования к качеству жилья и инфраструктуры.