Вице-спикер парламента Республики Крым Владимир Бобков заявил, что анонсированное Украиной контрнаступление в Черном море является неадекватным. По его словам, украинский президент Владимир Зеленский с каждым разом делает все более громкие и абсурдные заявления.

«С каждым разом заявления Владимира Зеленского звучат все более неадекватно, бредово и отдаленно от действительности», – отметил крымский парламентарий.

Бобков подчеркнул, что широкоанонсированное контрнаступление ВСУ в 2023 году с треском провалилось. Украинская армия потеряла тысячи бойцов, военную технику и несколько квадратных километров территории в Запорожской области.

«Если у них есть желание, засыпав телами своих военных степи, поступить таким же образом и с дном Черного моря, то пусть пытаются», – подчеркнул Бобков.

Парламентарий Республики Крым также отметил, что все заявления Владимира Зеленского являются ничтожными попытками «выпросить» у Запада еще хоть чуточку боеприпасов, танков и ракет.