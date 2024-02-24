Прибывшие в Париж сотни протестующих фермеров провели ночь в палаточном городке, разбив его около входа в экспоцентр Порт-де-Версай, а сегодня утром прорвались на выставку сельского хозяйства во время визита французского президента Эммануэля Макрона. Об этом сообщает в своем сюжете местная телерадиокомпания BFM TV.

«Выставка должна проходить в спокойных условиях. Я говорю всем фермерам: вы не помогаете никому из ваших коллег, ломая стенды и делая ее проведение невозможным. Вы запугиваете семьи, это контрпродуктивно. Я призываю всех успокоиться», – заявил Макрон, обращаясь к протестующим.

Несколько сотен фермеров смогли прорваться через полицейский кордон, попав в выставочный павильон, когда в нем находился с визитом Макрон. Протестующие освистали французского президента и выкрикивали: «Макрона в отставку!».

Примечательно, что на выставке должна была состояться встреча представителей профсоюзов фермеров и французского президента, однако мероприятие пришлось отменить.