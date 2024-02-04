Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело подростка, умершего около 2 тысяч лет тому назад, в одном из болот на Севере Ирландии. Сохранились не только кости умершего подростка, но также частично кожа, ногти и даже почка. Об этом сообщает пресс-служба ирландской полиции.

Полиция не смогли определить возраст обнаруженных в торфянике около деревни Беллаги останков самостоятельно, поэтому обратилась за помощью к археологам-криминалистам. В результате проведенной экспертизы ученым удалось установить, что умершему подростку было от 13 до 17 лет и проживал он около 500 года до нашей эры в ранний железный век.

Археологи предполагают, что тело юноши было захоронено в роще из деревьев после чего могилу просто смыло в болото проливным дождем. К такому выводу ученые пришли, поскольку останки были обнаружены на глубине 1 метра под землей среди останков ископаемых древних деревьев.