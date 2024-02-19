Археологи из Университета Осло в ходе проведения исследования возле берега озера Мьеса на участке, расположенном с южной стороны от Лиллехаммера, были обнаружены древние золотые липестки. Золотой клад специалисты нашли на развалинах древнего языческого храма.

Данная находка состоит из пяти золотых пластинок прямоугольной формы с выгравированным изображением. На золотых лепестках, возраст которых, по предварительным оценкам ученых, составляет около 1500 лет изображают портреты знатных мужчин и женщин. Исследования на развалинах данного языческого храма уже проводились ранее, и по итогу было найдено 30 подобных золотых пластинок.

Эксперты считают, что обнаруженные золотые предметы относятся к эпохе Меровингов, что были правителями Франкского государства в 5-8 веках до н.э.

Данные артефакты были обнаружены в местах, где ранее были стенных древнего храма. Специалисты предполагают, что злотые пластины могли быть заложены в стены или столбы здания еще при строительстве для освящения места или в качестве подношения богам.