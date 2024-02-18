Киев еще летом прошлого года заявлял о катастрофической нехватке снарядов, однако Запад выдавал их порционно и очень медленно. Именно поэтому ответственность за потерю Украиной Авдеевки несет именно НАТО, заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

В интервью изданию Newsweek он напомнил, что по инициативе Таллинна Киев уже к марту 2024 года должен был получить 1 миллион артиллерийских снарядов. Но выполнить это обещание удалось лишь на половину. Остальное страны ЕС гарантируют отправить до июня.

Именно из-за слишком медленных поставок Киев потерял Авдеевку. Те снаряды, которые он получает, ВСУ успевают использовать задолго до новой партии, что приводит к снарядному голоду. А вместе с ним – и к поражениям на фронте. Поэтому за отступление из Авдеевки несут ответственность все западные страны.